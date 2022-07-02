أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تطهير وتطوير البحيرات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تطهير وتطوير البحيرات وتزويدها بالخدمات
غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 40
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
التعليم تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب.. غدا
عيار 21 بـ980 جنيها.. خسائر ضخمة لحائزى الذهب بسبب هبوط الأسعار
تعرض حائزو الذهب في مصر والبورصة العالمية لخسائر ضخمة خلال شهري مايو ويونيو 2022، وذلك بسبب الهبوط الكبير في الأسعار العالمية للذهب، وكذلك أسعار الذهب في مصر والتي سجلت تراجعات تجاوز 260 جنيها للجرام الواحد، بعد هبوط أسعار الذهب أمس إلى مستويات 980 جنيها للجرام مقابل 1250 جنيها للجرام في الأسبوع الأول من مايو 2022.
أبو الغيط: الاجتماع التشاورى فى لبنان رسالة من الدول العربية لدعم البلد الشقيق
أهم الأسئلة المتوقعة فى الكيمياء.. مراجعة شاملة وتدريب على امتحان الثانوية
يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.
ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
#خليك_واعى.. أبرز 3 شائعات واجهتها الحكومة خلال 3 أيام (إنفوجراف)
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص فى "الريف الأوروبى" لـ6 أغسطس
شرطة تونس تعتقل خلية إرهابية وتحبط عملية سطو مسلح لاستهداف مؤسسة مالية
قالت وسائل إعلام تونسية، إن مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، تمكنت بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مُباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مؤخرا إثر متابعة فنية وميدانيّة من كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة ناشطة بولاية صفاقس وإحباط عمليّة سطو مسلح تستهدف مؤسّسة ماليّة بالجهة للاستيلاء على مبلغ مالي هام في إطار ما يُسمّى بـ "الاحتطاب" واستغلاله في ما يُعرف بـ "النفير" إلى إحدى بؤر التوتر.
رمضان صبحى: الزمالك "ما يقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل
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