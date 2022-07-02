أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى جهود تطهير وتطوير البحيرات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 40

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. التعليم تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب.. غدا تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022، موضحة أن سداد المصروفات يكون وفق الضوابط التالية:

عيار 21 بـ980 جنيها.. خسائر ضخمة لحائزى الذهب بسبب هبوط الأسعار

تعرض حائزو الذهب في مصر والبورصة العالمية لخسائر ضخمة خلال شهري مايو ويونيو 2022، وذلك بسبب الهبوط الكبير في الأسعار العالمية للذهب، وكذلك أسعار الذهب في مصر والتي سجلت تراجعات تجاوز 260 جنيها للجرام الواحد، بعد هبوط أسعار الذهب أمس إلى مستويات 980 جنيها للجرام مقابل 1250 جنيها للجرام في الأسبوع الأول من مايو 2022.

أبو الغيط: الاجتماع التشاورى فى لبنان رسالة من الدول العربية لدعم البلد الشقيق