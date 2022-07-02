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أبو الغيط: الاجتماع التشاورى فى لبنان تطرق إلى الحرب الأوكرانية الروسية

السبت، 02 يوليه 2022 02:42 م
أبو الغيط: الاجتماع التشاورى فى لبنان تطرق إلى الحرب الأوكرانية الروسية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم في بيروت هو الثالث، حيث يعقد بالتراضي والتوافق بين جميع الدول العربية، واستضافته لبنان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، موضحا أن هذه الاجتماعات التشاورية لا يخرج عنها قرارات ولكن تحمل مناقشات أكثر انفتاحا وتعمقا من المناقشات المكتوبة ويتم إلقائها أمام الكاميرا. 
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني، أن الاجتماع التشاوري ناقش القمة القادمة والتحضيرات الخاصة بها، والسياق العام لها وموعدها ومن يحضرها، متابعا: "موضوع سوريا تم مناقشته.. ولا توجد قرارات هي نقاشات للحديث عن القضايا وتبادل الرؤي.. والحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على ملف الطاقة.. وكذلك الملف الصومالي".
 

لبنان

الحرب الروسية الأوكرانية

أبو الغيط

جامعة الدول العربية



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