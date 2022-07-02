آلاف المواطنين يستمتعون بالأجواء المميزة على كورنيش وممشى أهل السويس.. صور

السويس – فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من كورنيش السويس رصد فيه تواجد آلاف الأسر الذين افترشوا الحدائق وممشى أهل السويس سعداء بالجو المميز بالمحافظة مساء الجمعة بعد موجه من الحر الشديد شهدتها فى الساعات الأولى من الصباح وحتى العصر.

وحرص المواطنون على التواجد فى كورنيش السويس والذى يصل طوله إلى نحو خمسه كيلو مترات بدءا من أول ممشى أهل السويس وحتى منطقه الشاليهات مستمتعين بالأغانى ولعب الأطفال بالدراجات الهوائية والطائرات الورقية.

وقام مشروع الشاليهات والشواطئ التابع لديوان عام محافظة السويس برئاسة شعبان حمدان مدير المشروع بجولة على الكورنيش لتلقى ملاحظات المواطنين ورفع أى إشغالات تعوق حركة السير. وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس فى تصريحات لـ "اليوم السابع" ان تطوير كورنيش السويس وممشى أهل السويس يأتى فى إطار جهود المحافظة لتشجيع السياحة الداخلية وأن تكون السويس قبله لأبناء المحافظات الأخرى.



آلاف المواطنين يستمتعون بالأجواء المميزة على كورنيش وممشى أهل السويس