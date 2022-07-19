30 خزانة وأحجار كريمة.. سرقة شاحنة مجوهرات مدرعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وكالات الأنباء

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عملية سرقة، استهدفت شاحنة مدرعة محملة بمجوهرات وأحجار كريمة، كانت متجهة شمالا نحو لوس أنجلوس.

وقالت براندى سوانسون، مديرة المعرض الدولى للأحجار الكريمة والمجوهرات الذى يستضيف معارض البيع بالتجزئة فى مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إن حادث السطو وقع في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو، في مدينة فرزير بارك بينما كانت شاحنة تابعة لشركة برينك للخدمات الأمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وأبلغت السلطات في البداية عن وقوع السرقة فى مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس أنجلوس، لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي، أكدوا في وقت لاحق أن المكان هو في فريزر بارك على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب في مقاطعة كيرن.

وقال أحد البائعين الضحايا متحدثا إلى قناة "كيه.سي.إيه.إل 9": "كانت جميعها مجوهرات نفيسة لكنها اختفت. يوم الأحد كان لديك بضائع، أما اليوم فلا شيء لديك".

وبحسب سوانسون فإن السرقة شملت ما بين 25 إلى 30 خزانة مجوهرات وأحجارا كريمة تخص 18 عارضا فرديا في معرض بسان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، وكانت تلك البضائع فى طريقها إلى التخزين قبل عرض آخر مقرر لها فى باسادينا.

ولم يجر الإدلاء بمزيد من التفاصيل فيما يخص حادثة السرقة.