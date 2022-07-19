23 مليونا و100 ألف جنيه لتمويل 863 مشروعا وتوفير 1798 فرصة عمل بالشرقية

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم القروض الميسرة للشباب قاطني قري حياة كريمة ، لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في تساهم في تحسين الدخل وإتاحة حياة أفضل لهم بالإضافة إلى ما يقدمه الجهاز من دورات تدريبية لفتح أسواق عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة المعيلة لتوفير حياة كريمة للأسر المستحقة.

ومن جانبه أوضح وائل العاصي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية أن الجهاز قام بضخ 23 مليون و100 ألف جنيه لتمويل 863 ، مشروع وتوفير 1798 فرصة عمل وذلك بقرى حياة كريمة ، كما تم تنفيذ 41 ندوة للتعريف بدور الجهاز في القرى المستهدفة ، وكذا تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الملابس الجاهزة لعدد 94 سيدة ، بالإضافه إلى تنفيذ 5 دورات تدريبية بعنوان (ولد فكرة مشروعك) لعدد 101 متدرب ، وتنفيذ 5 دورات تدريبية بعنوان (إبدأ مشروعك) لعدد 101 متدرب ، ودورة تدريبيه بعنوان (النساء يمضين قدماً) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لعدد 26 متدرب وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة ولخلق حياة أفضل للمواطنين.