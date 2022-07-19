22 مليار و217 مليون جنيه اعتمادات الأمان الاجتماعى فى موازنة العام الجديد

كتب أمين صالح

خصصت الحكومة، اعتمادات للأمان الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 بنحو 22 مليارا و217 مليون جنيه من أصل 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية.

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لاسيما مع موجه التضخم العالمي، استهدفت الحكومة، خلال موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023، ضم أكثر من 450 ألف أسرة، لبرنامج "تكافل وكرامة"، دعما للفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خصصت الحكومة، 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، و22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" تتضمن زيادة المستفيدين لأربعة ملايين أسرة.

كما خصصت الحكومة 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات "100 مليون صـحة" و" القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.