اليوم السابع
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‏أستاذ اقتصاد سياسي: الأزمة الروسية الأوكرانية الأكثر تعقيدا في العالم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:35 م
‏أستاذ اقتصاد سياسي: الأزمة الروسية الأوكرانية الأكثر تعقيدا في العالم الحرب الروسية الأوكرانية
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان، إن الأزمة الروسية الأوكرانية قسمت العالم إلى معسكرين غربي وشرقي، مشددًا على أنها الأزمة الأكثر تعقيدا وصعوبة لأسباب كثيرة، حيث يكتنفها حالة كبيرة من اللايقين، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بموعد الحرب. 
 
وأضاف عنبر خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء على قناة cbc، أن هذه الحرب إن وضعت أوزارها فإن التداعيات الاقتصادية لهذه الازمة لن تكفي وستستمر لسنوات، مشددًا على أن هذه الأزمة كانت أزمة كاشفة وليست منشئة، أي أنها لم تكن السبب الرئيس لما يحدث الآن على الصعيد الاقتصادي العالمي، وبخاصة أن العالم كان مقبلا على أزمة مالية بسبب كورونا وغيرها من العوامل، مثل العقوبات الاقتصادية. 
 
 وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان، أن دول العالم كانت صاحب النصيب الأكبر في الأثر السلبي للعقوبات الدولية، لأن العالم يعيش حالة تباطؤ، وبالتالي فإن هذه الازمة هي الاكثر تعقيدا وصعوبة، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام المقبلة.  وأشار، إلى أن هذه الأزمة كبيرة وأوصلت العالم إلى التضخم الركودي، إذ يجتمع ارتفاع الأسعار وتباطؤ في حركة الإنتاج، حيث يضع العالم أمام محدودية الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة.‏

الاقتصاد

الازمه الاوكرانيه

ارتفاع الأسعار

الانتاج



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