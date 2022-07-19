وصول أهالى ضحايا حادث أتوبيس المنيا لاستلام جثامين ذويهم

المنيا - حسن عبد الغفار

وصل أهالى ضحايا حادث أتوبيس المنيا من أبناء محافظتي سوهاج وأسيوط إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى المنيا العام لاستلام جثامين ذويهم فقد تجمعت الأسر انتظارا لاستلام الجثامين.



ومن جهة أخرى، استمع فريق من النيابة العامة بملوي بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا لأقوال المصابين فى الحادث.



وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة النقل كانت متوقفة علي أحد جانبي الطريق لتغيير أحد الإطارات فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة.



وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حالة المصابين بحادث تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وذلك بمستشفى ملوي التخصصي، حيث أسفر الحادث عن وفاة 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.



ورافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.



وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ على استقرار حالة المصابين، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل ، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.



وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن.



وكان محافظ المنيا قد انتقل على الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل اولا بأول والتعرف على الاسباب الاولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.