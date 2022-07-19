اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات العمل بالموقع الإلكترونى للمتحف المصرى الكبير

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:23 م
وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات العمل بالموقع الإلكترونى للمتحف المصرى الكبير وزارة السياحة والأثار
كتب محمد أسعد

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عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا لاستعراض الموقف التنفيذي وآخر تطورات الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري الكبير والمقرر إطلاقه قبل افتتاح المتحف.
 
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حضر الاجتماع الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف وممثلي تحالف حسن علام الفائز بتشغيل الخدمات بالمتحف والشركة المنفذة للموقع الإلكتروني.
 
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واستهل الاجتماع بقيام الشركة باستعراض التصميم الخاص بالموقع وأهم صفحاته وأبوابه وما يقدمه من خدمات تعريفية للمتحف ومقتنياته وجميع الأنشطة التى سوف تتم به.
 
وعقب العرض التقديمي تم مناقشة كافة الرؤي والمقترحات والتعديلات، التي يمكن إدخالها على الموقع الإلكتروني، حيث وجه الدكتور خالد العناني بضرورة خروج الموقع على أكمل وجه وبصورة تتلائم مع عظمة المتحف ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية.
 
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هذا ومن المقرر أن يتيح الموقع الإلكتروني للمتحف لمتصفحيه كافة المعلومات المتعلقة بالمتحف وما يحويه من قطع ومقتنيات أثرية،
كما يُمكِن زائريه من حجز تذاكر دخول المتحف إلكترونيًا، والإطلاع على أهم الأحداث والأنشطة والفعاليات التى ستقام به وكذلك البرامج التعليمية التى يتم تنفيذها داخل المركز التعليمي به.
 
كما سيضم الموقع لاحقا زيارات افتراضية للمتحف على غرار المواقع الإلكترونية للمتاحف العالمية. 
 
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وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

المتحف المصري



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