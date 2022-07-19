وزيرة خارجية ألمانيا: هناك كثير من الدول تستطيع تقديم المعونة لمواجهة تغيرات المناخ

كتب أحمد عرفة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، إن تقليل الأضرار هو الساس ونقطة الانطلاق الأساسية التي يمكن أن نقدمها في هذا الصدد .

وأضاف وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفى من العاصمة الألمانية برلين، أنه لا يوجد هناك مؤتمر تحضيرى لهذا الموضوع ولكننا سنقول أن نحقق الأهداف الدنيا وهى الأهداف التي يجب أن نعمل بكافة طاقاتنا في هذا الشأن من أجل رفع الأضرار التي وقعت خلال الفترة الماضية .

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: بالنسبة التمويل هناك كثير من الدول التي تستطيع أن تقدم المعونة لمواجهة التغيرات المناخية والتي أبدت استعداداتها لتقديم المعونة والتغلب على المشكلات المناخية والآثار المناخية السلبية التي تسببت فيها ارتفاع درجات الحرارة.