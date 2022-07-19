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واشنطن: إرسال عناصر من الحرس الوطني الأمريكي إلى ألمانيا لتدريب جنود أوكرانيين

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:37 ص
واشنطن: إرسال عناصر من الحرس الوطني الأمريكي إلى ألمانيا لتدريب جنود أوكرانيين اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن الحرس الوطني في ولاية نيويورك أنه سيرسل 140 من عناصره إلى ألمانيا، لتدريب العسكريين الأوكرانيين، حيث إنه ومن المتوقع أن يستبدل العناصر الجدد الـ 160 عنصرا من ولاية فلوريدا، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق ندد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الاثنين، بالعقوبات الغربية المفروضة ضد بلاده، إنها تمثل تحديًا كبيرًا لروسيا، إلا أن بلاده لن تستسلم وستعمل على الخروج من هذا المأزق بشكل سريع باستخدام إمكاناتها.

وذكر بوتين- خلال رئاسته اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية اليوم في موسكو-أنه "مع إدراك الكم الهائل من الأزمات التي نواجهها بسبب العقوبات الاقتصادية، سنبحث عن حلول جديدة بشكل مكثف، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة للدولة الروسية التي تم إنجازها بالفعل، ونعمل على تطويرها بواسطة الشركات المحلية في الوقت الراهن"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأقر بوتين بأن الخروج من مآزق العقوبات، مهمة صعبة للغاية، والسلطات الروسية تدرك ذلك جيدا.. وقال:إننا لا نستطيع أن نتطور بشكل منفصل عن بقية العالم، لكن الأمر لن يكون بهذه الطريقة، فمن المستحيل بناء أسوار ضخمة في عالمنا المفتوح.


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