هيئة الصرف تزيل 10 تعديات على مصرف إدكو

كتبت أسماء نصار

شنت هندسة صرف إدكو التابعة لهيئة الصرف حملة لإزالة التعديات على مصرف إدكو الشرقى تحت إشراف الادارة العامة لصرف شمال البحيرة تم خلالها تنفيذ 10 قرارت إزالة.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسورالمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، موجهاً بضرورة الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.

وأوضح عبد العاطى، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.