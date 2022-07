هندى ينجو من الموت بعدما علق على السكة الحديد قبل ثوان من مرور قطار.. فيديو

نجا رجل هندى من الموت بأعجوبة بعدما علق على السكة الحديدة فيما كان القطار على بعد ثوان فقط من المرور بإحدى المحطات فى الهند، لكن رجلين يعملان فى وحدة الحماية تمكنا من إنقاذه فى لحظة حاسمة، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكان الرجل يحاول أن يصعد من السكة الحديدية إلى الرصيف فى محطة "بورام" بمدينة بنغالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن ذلك.

وانتبه أفراد من وحدة حماية السكك الحديدية في المحطة إلى الرجل الذي علق على السكة الحديدية، فهرعوا إلى الموقع، ثم أنقذوه بخفة كبيرة، بينما كان القطار قادما بسرعة.

وأظهر الفيديو مرور القطار على السكة بعد بضع ثوان من إنقاذ الرجل، وهو ما يعني أن التأخر للحظات في تقديم المساعدة كان سينتهي بفاجعة .

#MissionJeewanRaksha#RPFBengaluru Going beyond the call of duty while Pradeep Kumar, CON & ASI.Ravi.G.D on duty at K.R.Puram Rly sn saved the life of a passenger trying to cross rly track and fell down on the track before train approached the platform @RailMinIndia@RPF_INDIA pic.twitter.com/Y5TRFCHPkY