اليوم السابع
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هندى ينجو من الموت بعدما علق على السكة الحديد قبل ثوان من مرور قطار.. فيديو

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:30 ص
هندى ينجو من الموت بعدما علق على السكة الحديد قبل ثوان من مرور قطار.. فيديو هندى ينجو من الموت
وكالات الأنباء

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نجا رجل هندى من الموت بأعجوبة بعدما علق على السكة الحديدة فيما كان القطار على بعد ثوان فقط من المرور بإحدى المحطات فى الهند، لكن رجلين يعملان فى وحدة الحماية تمكنا من إنقاذه فى لحظة حاسمة، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكان الرجل يحاول أن يصعد من السكة الحديدية إلى الرصيف فى محطة "بورام" بمدينة بنغالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن ذلك.

وانتبه أفراد من وحدة حماية السكك الحديدية في المحطة إلى الرجل الذي علق على السكة الحديدية، فهرعوا إلى الموقع، ثم أنقذوه بخفة كبيرة، بينما كان القطار قادما بسرعة.

وأظهر الفيديو مرور القطار على السكة بعد بضع ثوان من إنقاذ الرجل، وهو ما يعني أن التأخر للحظات في تقديم المساعدة كان سينتهي بفاجعة .

في غضون ذلك، حث آخرون هيئة السكك الحديدية في البلاد على تشديد إجراءات السلامة في المحطات، من أجل تفادي مخاطرة بعض المسافرين بحياتهم حتى يمروا إلى جانب من جانبي الرصيف.

وحثت الهيئة، المسافرين، مرارا، على عدم عبور السكة الحديدية، نظرا للمخاطر الكبيرة، موصية بالتنقل عبر الأماكن المخصصة لذلك.


الهند

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