هدية وداع لبوريس جونسون بعد اجتماعه الوزارى الأخير

كتبت: نهال أبو السعود

تلقى رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون مجموعة من الكتب لبطله ونستون تشرشل كهدية وداع من زملائه في الوزارة، بينما كان يترأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء اليوم.

وزراء الحكومة - الذين دفعوا ثمن نسخ الطبعة الأولى من تاريخ الحرب العالمية الثانية لتشرشل المكون من ستة مجلدات من جيوبهم - أشادوا برئيس الوزراء عندما اختتم الاجتماع الأسبوعي للمرة الأخيرة.

في كلمته أمام الوزراء في الذكرى الأولى لرفع قيود كورونا، حدد جونسون ما يأمل بوضوح أن يُنظر إليه على أنه إرثه كرئيس للوزراء، مشيرًا إلى أن النشر السريع للقاحات والخروج المبكر من الإغلاق قد سمحا لاقتصاد المملكة المتحدة بالتعافي أسرع من البلدان الأخرى.



جونسون والكتب

وقال المتحدث الرسمي باسمه إنه من الممكن عقد اجتماع وزاري آخر للتعامل مع أزمة غير متوقعة خلال الصيف ، لكن لم يتم تحديد موعد.

قال وزير مكتب مجلس الوزراء ، نايجل آدامز ، أثناء تقديمه الكتب لجونسون إلى جانب صورة موقعة من مجلس الوزراء ، إن الهدايا كانت بمثابة علامة شكر على "خدمته للبلاد".



جونسون مع وزرائه

وحث جونسون زملائه المحافظين على الاستمرار في التركيز على القضايا التي تؤثر على الجمهور في عهد خليفته في محاولة منه لضمان بقاء البريكست والتعهدات المتعلقة بالمناخ.

لم يتم الكشف عن تكلفة مجموعة تشرشل المكونة من ستة مجلدات ، ولكن الإصدارات الأولى متاحة على الإنترنت مقابل حوالي 250 جنيه إسترليني إلى 500 جنيه إسترليني.