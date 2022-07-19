هتأثر على خصوبتك وجهازك المناعى.. 4 أضرار لتخزين الماء فى زجاجات بلاستيكية

كتبت ميرفت رشاد

بصرف النظر عن الآثار الضارة على صحتك فإن الزجاجات البلاستيكية ليست مفيدة للبيئة أيضًا، حيث تنتهى معظم النفايات البلاستيكية في مكبات النفايات والمسطحات المائية، مما يزعج الحياة البحرية ويسبب أيضًا تلوثًا للأرض، ويمكن أن تكون المواد الكيميائية الموجودة فى البلاستيك خطرة جدًا ومع ذلك الزجاجات البلاستيكية هى أكثر أنواع الحاويات شيوعًا التى يختار الناس تخزين المياه فيها، إذا كنت واحدًا منهم، فيمكننا تغيير رأيك من خلال إخبارك بالآثار الجانبية لشرب المياه من زجاجات المياه البلاستيكية، وفقا لما نشره موقع healthshots.

إليك كيف يؤثر شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية على صحتك:

1. يؤثر على جهاز المناعة

يوصى دائمًا بعدم تخزين أو شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية، ذلك لأن المواد الكيميائية من البلاستيك يتم ابتلاعها في أجسامنا ويمكن أن تزعج أجهزة المناعة لدينا.

2. سرطان الكبد

نظرًا لوجود مادة كيميائية تسمى الفثالات في البلاستيك ، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل سرطان الكبد وتقليل عدد الحيوانات المنوية (عند الرجال)، أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية نيويورك في فريدونيا أن هناك مستويات مفرطة من البلاستيك الدقيق في المياه المعبأة، خاصة في العلامات التجارية الشهيرة.

3. مشاكل فى الخصوبة

يمكن أن تؤدى المواد الكيميائية مثل Biphenyl A ، وهي مادة كيميائية تحاكي هرمون الاستروجين، إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري والسمنة ومشاكل الخصوبة والمشاكل السلوكية والبلوغ المبكر عند الفتيات، من الأفضل عدم تخزين الماء وشربه من زجاجة بلاستيكية.

4. إنتاج الديوكسين

مع التعرض المباشر للشمس، قد تؤدى الزجاجات البلاستيكية إلى ترشيح كيميائى وإطلاق مواد كيميائية ضارة مثل الديوكسين الذى يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.