نائب محافظ السويس: تفعيل غرف العمليات لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين

فريق المحافظات

قال الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس أنه تم التأكيد على مسؤولي ديوان عام محافظة السويس ورؤساء الأحياء بتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.



وأضاف نائب محافظ السويس في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وجه بمناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن وجود أى غرف تفتيش صرف صحي مكشوفة بدون غطاء أو أغطيه متهالكة بنطاق الأحياء الخمس كذلك الإبلاغ عن وجود كابلات مكشوفة أو أكشاك كهربائية متهالكة لحماية المواطنين والحفاظ عليهم.

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وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار اليوم، موضحًا أن رقم هاتف الغرفة الرئيسية 3444028 وغرفة عمليات حي السويس 3194255 وغرفة عمليات حي الأربعين 3479595 غرفة عمليات حي فيصل 3643302 وغرفة عمليات حي عتاقة 3510082 وغرفة عمليات حي الجناين3463060 .



وطالب نائب محافظ السويس أبناء المحافظة بالتكاتف أجل تطوير وتنمية السويس والحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير للمدن السكنية القديمة ورصف الشوارع وإقامة الحدائق والمتنزهات الترفيهية وتطوير كورنيش السويس وشاطئ السوايسة.



وأكد على ضرورة قيام المواطنين بالتعاون مع رؤساء الأحياء بإزالة جميع التعديات ومنع أى إشغالات والاهتمام بالنظافة العامة ورفع التراكمات والقمامة وتسهيل الحركة المرورية علي الطرق الرئيسية داخل المحافظة.