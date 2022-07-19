مياه بنى سويف: دراسة حالات الأسر الأولى بالرعاية لتوصيل مياه الشرب

كتب أحمد حسن

أكدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أهمية التعاون المشترك والمثمر مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والدور الهام لإدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، حيث أجرت دراسة حالات الأسر الأولي بالرعاية لتوصيل مياه الشرب كحق أصيل للمواطنين.

وأضافت أنه تم دراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة، وذلك للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم، الذى تقدمه الجمعيات الأهلية.

وذكرت أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.

وأشارت أن دور المجتمع المدنى ضرورى لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، بما يتفق مع رؤية الدولة والمبادرات الرئاسية كمبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المتابعة المستمرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتلك المشروعات التنموية والتي تحظي بإهتمام كافة قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية.