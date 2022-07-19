مهندس دمياطى يطبق استخدام علوم الفضاء لتطوير السياحة في رأس البر.. فيديو

قدم أحد شباب محافظة دمياط، فكرة استغلال علوم الفضاء لتطوير قطاع السياحة خاصة بمدينة رأس البر، وتلخصت فكرته فى تقديم خدمات تصوير الكواكب ورحلة القمر عن طريق التليسكوب.

وقال أشرف عبد الرازق مهندس مدنى، أن فنار رأس البر كان أحد العوامل التى ساهمت فى وجود الفكرة، لافتا إلى حرص جميع زورا مدينة رأس البر على التقاط الصور التذكارية بمنطقة اللسان والفنار، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفعه إلى استخدام فكرة التليسكوب من أجل استخدامه فى تطوير قطاع السياحة داخل محافظة دمياط.

وأقدم الشاب على صناعة تليسكوب من أدوات محلية بسيطة لتدعيم فكرته، موضحا أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير فى تسويق مدينة رأس البر سياحيا، وكذلك تطوير السياحة الداخلية خاصة مع وجود بعض المنشآت السياحية التى حققت طفرة فى هذا المجال خلال الآونة الأخيرة.