منصة إلكترونية رقمية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم.. صور

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

خلال اللقاء استعرض الدكتور أحمد سلامة النسخة الأولي من المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تم إعدادها، وكافة البيانات والإحصائيات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكيفية دخول المواطنين على المنصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على ما يتم انجازه من مشروعات.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي بمبادرة حياة كريمة، تهدف إلي رفع الوعي لدى المواطنين بالمشروعات التى يتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي تلك القرى، في ظل توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي، مؤكداً حرص المحافظة علي توفير كافة الخدمات للمواطنين بشتى السبل.

وكشف "الأنصارى" أن استخدام المواطنين لهذه المنصة الإلكترونية سيتيح لهم التعرف على ما تم إنجازه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسهولة التواصل مع المحافظة لتقديم المقترحات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمشروعات المبادرة، وستتيح المنصة أيضاً آليات إدارة مشروعات المبادرة إلكترونياً، من خلال التواصل بين كافة الجهات التنفيذية، وتسهيل عملية التعاون المشترك بين المحافظة وهذه الجهات، لتيسير الاجراءات والاسراع في تنفيذ كافة الأعمال.

ولفت المحافظ إلى أنه سيجرى عقد لقاء آخر خلال شهر أغسطس المقبل للاستقرار علي المحاور والخطوط الرئيسية لآليات عمل المنصة إلكترونياً، موضحاً أنه تم الانتهاء من المراحل الأساسية بشأن إعدادات المنصة المزمع تصميمها.