اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منصة إلكترونية رقمية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:34 م
منصة إلكترونية رقمية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم.. صور محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع الدكتور أحمد سلامة الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، والدكتور معتز أحمد الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، آخر الإجراءات والمستجدات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي يتم تصميمها بالتعاون بين المحافظة، ومركز المعلومات بجامعة الفيوم تحت إشراف الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والتي ستشمل كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
 
خلال اللقاء استعرض الدكتور أحمد سلامة النسخة الأولي من المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تم إعدادها، وكافة البيانات والإحصائيات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكيفية دخول المواطنين على المنصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على ما يتم انجازه من مشروعات.
 
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي بمبادرة حياة كريمة، تهدف إلي رفع الوعي لدى المواطنين بالمشروعات التى يتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي تلك القرى، في ظل توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي، مؤكداً حرص المحافظة علي توفير كافة الخدمات للمواطنين بشتى السبل.
 
وكشف "الأنصارى" أن استخدام المواطنين لهذه المنصة الإلكترونية سيتيح لهم التعرف على ما تم إنجازه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسهولة التواصل مع المحافظة لتقديم المقترحات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمشروعات المبادرة، وستتيح المنصة أيضاً آليات إدارة مشروعات المبادرة إلكترونياً، من خلال التواصل بين كافة الجهات التنفيذية، وتسهيل عملية التعاون المشترك بين المحافظة وهذه الجهات، لتيسير الاجراءات والاسراع في تنفيذ كافة الأعمال.
 
ولفت المحافظ إلى أنه سيجرى عقد لقاء آخر خلال شهر أغسطس المقبل للاستقرار علي المحاور والخطوط الرئيسية لآليات عمل المنصة إلكترونياً، موضحاً أنه تم الانتهاء من المراحل الأساسية بشأن إعدادات المنصة المزمع تصميمها.
اجتماع محافظ الفيوم (1)
 

 

اجتماع محافظ الفيوم (2)
 

 


حياة كريمة

سكن كريم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم: توقيع الكشف الطبى على 34 ألف مواطن خلال أسبوع.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:12 ص

القوى العاملة: تسجيل 1694 من راغبى العمل بمحافظة الفيوم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:15 ص

تسليم 2 طن من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الفيوم

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:56 م

محافظ الفيوم يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 08:41 م

محافظ الفيوم يوقف 7 سيارات عن العمل وفرض غرامات مالية لزيادة تعريفة الأجرة

الخميس، 14 يوليه 2022 01:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة