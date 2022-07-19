اليوم السابع
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مقتل عنصر إجرامى بحوزته رشاش جرينوف و26 كيلو مخدرات فى أسوان

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:35 م
مقتل عنصر إجرامى بحوزته رشاش جرينوف و26 كيلو مخدرات فى أسوان قوة أمنية -أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامه فى 15 قضية ما بين " ضرب - سرقة بالإكراه شروع فى سرقة - حريق عمد - مقاومة سلطات - مخدرات"، مقيم بقرية سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى 5 جنايات " قتل عمد - مخدرات - سرقة "، وعقوبات بالحبس 45 سنة فى 8 قضايا أبرزها "سلاح - استعمال قوة  - سرقة -  حريق عمد".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على (رشاش جرينوف -  500 طلقة من ذات العيار – 2 بندقية آلية -  8 خزائن - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، كما عثر على ( 25 كيلو جرام لمخدر البانجو – كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل عنصر إجرامى

سلاح

مخدرات

أخبار الحوادث



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