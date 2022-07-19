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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار على حانة فى العاصمة الفرنسية باريس

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:25 ص
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار على حانة فى العاصمة الفرنسية باريس الشرطة الفرنسية - أرشيفية
وكالات

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أعلن رئيس بلدية باريس فرانسوا فوغلين مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بإطلاق للنار على حانة في باريس.

وقال فوغلين في بيان على "تويتر" إنه نتيجة تبادل إطلاق النار هذا المساء في حانة في شارع بوبينكور بباريس قتل رجلا وجرح أربعة آخرين، لا تزال دوافع هذا العمل الهمجي غير واضحة.
 

 

ووفقا للتغريدة، فقد تم اعتقال أحد المهاجمين، وفر الثاني من مكان الحادث.


إطلاق نار

باريس

فرنسا

إطلاق نار فى باريس



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