مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار على حانة فى العاصمة الفرنسية باريس

وكالات

أعلن رئيس بلدية باريس فرانسوا فوغلين مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بإطلاق للنار على حانة في باريس.

ووفقا للتغريدة، فقد تم اعتقال أحد المهاجمين، وفر الثاني من مكان الحادث.