مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار على حانة فى العاصمة الفرنسية باريس

أعلن رئيس بلدية باريس فرانسوا فوغلين مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بإطلاق للنار على حانة في باريس.
وقال فوغلين في بيان على "تويتر" إنه نتيجة تبادل إطلاق النار هذا المساء في حانة في شارع بوبينكور بباريس قتل رجلا وجرح أربعة آخرين، لا تزال دوافع هذا العمل الهمجي غير واضحة.
Des coups de feu en plein cœur de Paris (11eme) dans un bar à chicha. Un suspect interpellé.— Remy Buisine (@RemyBuisine) July 18, 2022
Bilan provisoire : 1 mort et 4 blessés pic.twitter.com/DwNRObr1Ys
ووفقا للتغريدة، فقد تم اعتقال أحد المهاجمين، وفر الثاني من مكان الحادث.
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