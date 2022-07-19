وأكدت وزارة الصحة الإسبانية -وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، وفاة 510 أشخاص على الأقل جراء حوادث مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ 10 من يوليو الجارى وحتى أمس الإثنين، فيما سجلت البرتغال 659 حالة وفاة جراء الحرارة في الفترة ما بين 7 إلى 17 من يوليو الجارى.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق الغابات المشتعلة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والتي دمرت مساحات واسعة وتسببت في إجلاء آلاف السكان.

وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 14 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق وأصدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن حصيلة الإصابات أو الوفيات الناجمة عنها.