مصرع عامل تناول طعاما منزليا فاسدا بالبلينا جنوب سوهاج

استقبل إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة سوهاج عامل يبلغ من العمر 36 سنة مصابا بحالة " إعياء شديد " على إثر تناول طعاما منزليا فاسدا وتوفى أثناء عملية إسعافه تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بحالة تسمم غذائى وتم نقلة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المدعو عمر ع ع ع 36 سنة عامل ويقيم دائرة مركز البلينا إلى مستشفى خاص بسوهاج مصاباً " حالة إعياء شديد " إدعاء تناول طعام فاسد وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال شقيقه إبراهيم ع ع ع 28 سنة سائق ونسمة ح ح ع 32 سنة ربة منزل زوجته ويقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول طعام منزلى فاسد مما نتج عنه إصابته ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.