مصرع عاطل نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة فى أبوكبير بالشرقية

لفظ عاطل في العقد الخامس من العمر بالشرقية، أنفاسه الأخيرة إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفي تحت تصرف النيابة.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزى، بوصول "ع ع م" 46 عاما مقيم بندر أبوكبير، جثة هامدة.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تعاطى جرعة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4491 إدارى مركز شرطة أبوكبير، وتم إحالته النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
مصرع عاطل نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة فى أبوكبير بالشرقيةالثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:14 م
مديريه امن الشرقيه
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لفظ عاطل في العقد الخامس من العمر بالشرقية، أنفاسه الأخيرة إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفي تحت تصرف النيابة.
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