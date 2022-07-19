مصرع طفل فى حادث سيارة بحى الزهور بمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث سيارة في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث استقبل مستشفي الزهور المركزي، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب ياسين علي محمد الجندي - 5 سنوات بادعاء حادث سيارة نزيف بالمخ وغيبوبة تامة بمنطقة علي بن أبي طالب.



وحاولت الأطقم الطبية بمستشفى الزهور المركزي التعامل مع الحالة، ولكن الطفل توفي خلال التعامل معه داخل المستشفي.



ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.