مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية.. صور

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق، الصالحية الجديدة القصاصين إثر انفجار الإطار الأمامى الأيمن للميكروباص واختلال عجلة القيادة من يد قائدها ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بسحجات وإصابات متفرقة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، حيث أشرفت على نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات الصالحية الجديدة، والقرين والإسماعيلية، لعلاجهم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، والتي قررت انتداب المهندس الفنى لمعاينة الحادث وتحديد سبب الانقلاب ومدى سلامة السيارة من عدمه وتكثيف التحريات حول الواقعة.