مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث تصادم بالصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون جميعهم من أسرة واحدة، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا جنوبي غربي المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخصان وإصابة 3 اخرين جميعهم من اسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلي موقع البلاغ وجري إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة،للوقوف علي مدى إصابتهم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

واستقبلت مستشفى سمسطا المركزي المصابين وهم:مريم محمد علي 13عامًا، مصابه باشتباه نزيف داخلي، وشقيقتها ميار 9 سنوات، مصابه بإشتباه نزيف على المخ، وشقيقهم مالك 4 سنوات، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج ، كما اسفر الحادث عن مصرع، محمد علي محمد محمد 37 عامًا، والد الأطفال المصابين، وجثه مجهولة الهوية، جرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.