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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:00 م
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مصرع الطفل الثاني في حادث سيارة بحي الزهور في محافظة بورسعيد

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:05 م
مصرع الطفل الثاني في حادث سيارة بحي الزهور في محافظة بورسعيد حادث - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي طفل آخر مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، اثر حادث سيارة في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، بعدما لقي الأول مصرعه، وأصيب ثالث . 
 
استقبل مستشفي الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب ياسين علي محمد الجندي - 5 سنوات  بادعاء حادث سيارة نزيف بالمخ وغيبوبة تامة بمنطقة علي بن أبي طالب. 
 
حاولت الأطقم الطبية بمستشفى الزهور المركزي التعامل مع الحالة، وتوفي خلال التعامل معه داخل المستشفي، كما استقبلت المستشفي احمد الحسيني - 16 سنه، وأصيب طفل ثالث بنفس الحادث 
 
وضعت الجثتين بمشرحة مستشفى الزهور، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.
 
 
 

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