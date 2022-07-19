مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك فى مصر .. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

العالم يهرول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وفتح استثمارات خضراء، وبالتوازى مع هذا التوجه تخطو مصر خطوات قوية في هذا الاتجاه، منها مشروع تصنيع بدائل البلاستيك الذى وقعت اتفاقية التعاون الخاص به، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور رئيس الوزراء مايو الماضى باستثمارات وصلت قيمتها حوالى 50 مليون دولار من أجل تعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مُستدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لفتح المجال أمام القطاع الخاص، وضمن استضافة مصر لمؤتمر المناخ والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وفتح افاق استثمار جديدة من خلال مجال المخلفات و بدائل البلاستيك.

خلال هذا التقرير نرصد 14 معلومة عن هذا المشروع وفوائده

1-المشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من كربونات الكالسيوم "الحجر الجيري" بالإضافة إلى نسبة ضئيلة جداً من خام البلاستيك "بولي بروبلين أو بولي إيثلين"،

2- هذا المشروع يعتبر الأول لتنفيذ وتفعيل الحوافز الاستثمارية الموجبة بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مصنع بدائل البلاستيك من كربونات الكالسيوم "الحجر الجيري" بالإضافة إلى نسبة ضئيلة جداً من خام البلاستيك (بولى بروبلين أو بولى إيثلين) في مدينة العاشر من رمضان وتوفير حلول بديلة للبلاستيك..

4- مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة البيئة تساهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠، وتعكس خطة مصر الاستراتيجية طويلة الأجل للحفاظ على البيئة بالمشاركة مع الكيانات الاقتصادية الرائدة وشركاء التنمية في مجال المشاريع الخضراء لتعزيز الاقتصاد الأخضر والأزرق ، بما يتماشى مع استضافة مصر COP27 في الفترة من ٧ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

5-بموجب مذكرة التعاون الخاصة بالمشروع التى وقعتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، سيتم تعزيز الإجراءات الفعالة والتدريجية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي للحد من استخدامات البلاستيك..

6-يسعى المشروع لتعزيز أهمية الحد من استخدام البلاستيك في المجتمع المصري من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية.

7-تعتزم الشركة المنفذة للمشروع، العمل على زيادة الوعي بشأن الحد من ثاني أكسيد الكربون والتلوث البلاستيكي، من خلال تقديم تكنولوجيا قادرة على تلبية وربما تتخطى استخدام البلاستيك ذات الاستخدام الفردي وخفض الانبعاثات.

‏8-تطبيق المشروع في مصر يمثل فرصة لقيادة الطريق في تبني حلول مستدامة حقيقية لمواجهة التلوث البلاستيكي.

9-التقنية المستخدمة فى المشروع ستقلل بشكلٍ كبير من استخدام البلاستيك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

10-المشروع سيخلق العديد من فرص العمل الواعدة بالسوق المصرية

‏11-توجد خطة استثمارية طموحة للمشروع على مدار السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

12-المشروع يقلل من واردات بعض المواد من البلاستيك، وسيؤدي الي تعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام.

استخدام المشروع لتقنية Made From Stone 13يعتبر حل عملي قابل للتطوير وبتكلفة متوازنة

14-يعد المشروع بمثابة منارة للتعاون المثمر والرائد في منطقة الشرق الاوسط، ومثال يمكن إعادة إنتاجه اليوم من قبل الحكومات والعلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أنه خلال شهر مايو الماضى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية "إنكوم"، وشركة "أوكيانوس العالمية "؛ بشأن وضع إطار عام لتنظيم التعاون المشترك؛ لإقامة مشروع مشترك باسم " أوكيانوس مصر"، لتصنيع بدائل البلاستيك من خلال تكنولوجيا "Made From Stone"، بحضور نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، كما ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعمرو شتا، الشريك التنفيذي لشركة "إنكوم"، ومارتينا هاوزر، مسئولة العلاقات الحكومية بشركة " أوكيانوس العالمية".