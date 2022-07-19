وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان مقتضب - أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.