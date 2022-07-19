اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:43 ص
أكرم القصاص
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مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تتجه لألمانيا ولوكسمبورج لتعزيز الشراكة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:00 ص
مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تتجه لألمانيا ولوكسمبورج لتعزيز الشراكة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأورآسيوية، كارين دونفرايد، ستسافر إلى ألمانيا ولوكسمبورج في الفترة من 19 إلى 22 يوليو لتعزيز الشراكة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والازدهار في أوروبا.


وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن الجولة تهدف أيضا لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة وأوروبا بالتضامن عبر الأطلسي في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


ونوه البيان إلى أن دونفرايد ستتواجد في يومي 19 و 20 يوليو في برلين، حيث ستلتقي بكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية.


وتابع البيان "ومن المقرر أن تسافر دونفرايد بعد ذلك إلى لوكسمبورج في 21 يوليو لعقد اجتماعات مع رئيس وزراء لوكسمبورج، كزافييه بيتيل، ووزير الخارجية جان أسيلبورن، ووزيرة المالية يوريكو باكس، ومسؤولين آخرين في لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي لمناقشة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي ودعم أوكرانيا.


كما ستجري دونفرايد اتصالات مع مسؤولي الدفاع في لوكسمبورج لمناقشة القدرات الدفاعية.


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ألمانيا

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وزارة الخارجية الأمريكية



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