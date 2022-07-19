مدينة فايد بالإسماعيلية تشن حملات نظافة وإنارة للشوارع بالقرى والنجوع.. صور

وفيما يخص القُرى التابعة لمركز ومدينة فايد، واصلت الوحدات المحلية عملها، ففي قرية فنارة تمت أعمال النظافة في عموم القرية بحمولة 20 طنا تقريبا، وفي قرية كسفريت تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 9 أطنان تقريبًا، وفي قرية أبو سلطان تم رفع مخلفات القمامة بعموم القرية بحوالي 15طن تقريبًا.

أما فى قرية سرابيوم تم رفع المخلفات والقمامة بإجمالي 30 طنا تقريبا، وفي قرية الهويس تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بإجمالي 15 طنا تقريبا.

وفيما يخص قطاع الإنارة العامة، واصلت الوحدات المحلية تقديم خدماتها للمواطنين، ففي قرية فنارة تم تغير عمود كهرباء بطريق الترعة، بالإضافة إلى صيانة و تغير 8 كشافات، وتركيب 12 لمبة بالجهود الذاتية، وفي قرية الهويس تم صيانة الكهرباء و الإنارة العامة في القرية، و بالتعاون المشترك مع شبكة كهرباء الهويس، حيث تم إصلاح وصيانة عمود كهرباء بعزبة الصعايدة؛ لوجود ماس كهربائي به؛ و ذلك للتصدي لمواجهة أي خطر، كما تم تركيب عوازل وعمل صيانة بمحول البلابسة.

و فيما يخص متابعة قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي، في قرية فنارة جاري إصلاح كسر ماسورة مياه بجوار وحدة طب الأسرة بفنارة العيون، عن طريق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة،و في قرية الهويس، تلقت الوحدة المحلية لقرية الهويس شكاوى من المواطنين، بشأن زيادة منسوب المياه في "الجنابية الخامسة" و هى مسقى لزراعة الأراضي بقرية الهويس، وتلاحظ كسر بالجسر مما أدى إلى وصول المياه إلى الشوارع المؤدية إلى منازل المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية بالتعاون المشترك بين الري، و المشاركة المجتمعية من الأهالي، بتوفير لودر و جرارات، و تم تعلية الجسر وتمهيد الطريق و تم حل المشكلة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، خاصة في قطاعات النظافة، و الإنارة العامة، و مياه الشرب و الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية.