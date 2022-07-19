اليوم السابع
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محكمة النقض تؤيد حكم السجن المؤبد لمتهم هتك عرض ابنة شقيقه فى الفيوم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:40 م
محكمة النقض تؤيد حكم السجن المؤبد لمتهم هتك عرض ابنة شقيقه فى الفيوم محكمة النقض- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أيدت محكمة النقض، حكم السجن المؤبد الصادر من محكمة جنايات الفيوم ضد متهم بهتك عرض ابنة شقيقه.
 
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الى محكمة الجنايات لأنه قام فى محافظة الفيوم بهتك عرض فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها وحملها منه سفاحا.
 
وأكدت الفتاة أن المتهم هو من ارتكب ذلك رغما عنها وخشية افتضاح أمرها، فتم تحرير المحضر اللازم والقبض علي المتهم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بعدما أكدت التحريات صحة إرتكاب المتهم للجريمة.
 
وأنكر المتهم الجريمة أمام جهات التحقيق، وبعرض المجني عليها علي الطب الشرعي واجراء تحليل الـ DNA الذي أثبت أن الطفل المولود هو ابن المتهم، وبإحالة أوراق القضية الى محكمة الجنايات وبعد تداولها قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم.
 
وتقدم المتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض التى قضت برفض الطعن وتأييد الحكم.
 
 

محكمة النقض

الاعتداء على طفلة

هتك عرض

محكمة جنايات الفيوم



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