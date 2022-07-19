محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات محدودة بقلين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 2537 بإجراء حركة تنقلات محدودة بمركز ومدينة قلين بين نواب رئيس مركز ومدينة، ورؤساء القرى.

وتضمنت الحركة تكليف محمد عبدالعزيز سعيد، من العمل مديرًا للإدارة الهندسية بمدينة سيدي غازي، إلى نائب لرئيس مركز قلين لشئون المدينة، وعبدالعاطي أبوزيد أحمد طه، من العمل نائبًا لرئيس مركز قلين لشئون النظافة والتجميل، إلى نائب لرئيس مركز ومدينة قلين لشئون الإشغالات والإزالات، وعصام على محجوب موسى، من العمل نائبًا لرئيس مركز قلين لشئون قرى 2، إلى نائب لرئيس مركز قلين لشئون النظافة والتجميل.

كما تضمنت الحركة إبراهيم محمد بسيوني جودة، من العمل نائبًا لرئيس مركز قلين لشئون الإشغالات والإزالات، إلى نائب لرئيس مركز قلين لشئون القرى 1 المنشأة الكبرى، وكفر المرازقة، وقونة، والحرية، وحسام إسماعيل السيد بريك، من العمل نائبًا لرئيس مركز قلين لشئون القرى 1 إلى نائب لرئيس مركز قلين لشئون القرى 2 ميت الديبة، وحصة الغنيمي، والبكاتوش، و شباس عمير.

كما تضمنت الحركة تكليف عماد أحمد على عمر، من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة، إلى رئيس للوحدة المحلية لقرية البكاتوش، ومحمد عزالدين الشاملي الفقي، من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المرازقة، إلى رئيسًا للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة.

وأحمد السيد حامد الطويل، من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية البكاتوش، إلى رئيس للوحدة المحلية لقرية قونة، وحنان محمد محمد عبدالعاطي، من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية قونة، إلى رئيس للوحدة المحلية لقرية المرازقة.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، إنهاء ندب هاني عبد الجميل سيد أحمد، من العمل بمركز ومدينة قلين، وعودته إلى جهة عمله الأصلية للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض لشئون المدينة، والإبقاء على رؤساء الوحدات المحلية للقرى التي لم يشملها القرار.