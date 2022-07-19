محافظ سوهاج يلتقى 87 مواطنا لبحث مطالبهم وحل مشاكلهم

واستمع محافظ سوهاج، والسكرتير المساعد، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وشكاوى خاصة بالنقل والمواصلات والتعريفة الجديدة، وطلبات أخرى للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فيما وجه المحافظ بمرافقة بعض الحالات إلى عدد من الجهات المختصة لإنهاء طلباتهم .