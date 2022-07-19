محافظ سوهاج يلتقى 87 مواطنا لبحث مطالبهم وحل مشاكلهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، 87 مواطنا من أبناء المحافظة من مختلف المراكز؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة .
واستمع محافظ سوهاج، والسكرتير المساعد، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وشكاوى خاصة بالنقل والمواصلات والتعريفة الجديدة، وطلبات أخرى للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.
وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فيما وجه المحافظ بمرافقة بعض الحالات إلى عدد من الجهات المختصة لإنهاء طلباتهم .
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