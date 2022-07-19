محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان الأزهرى

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال تطوير ميدان الأزهرى، ضمن خطة إعادة الشكل الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية عن طريق خلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام، وذلك فى حضور بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالميدان، وشملت إنشاء حوائط ساندة على جانبي الطريق وعمل طبانات وسور، وإنشاء وتوسعة محاور مرورية وإضافة مساحات يصل عرضها 6 متر زيادة لكل جانب، ليصل إجمالي الإضافة إلى 12 متراً من الجانبين، وعمل جزر وسطى ودوران، وإنشاء "لاند مارك" بتصميم وشكل حضاري ذي لمسة جمالية مميزة داخل الصينية، حيث تم إعادة تخطيط الميدان وأعمال الدهانات ووضع علامات ولوحات إرشادية ونجيل صناعي، وإضاءات ليلية على الأسوار وأعمدة ديكورية، بجانب وضع لوحة إرشادية بمدخل المدينة العاصمة من جهة طريق الفيوم.

وأثنى المحافظ على الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير الميدان ،نظراُ لأهمية موقعه كمدخل للمحافظة من ناحية الفيوم ونقطة تقاطع طريق الفيوم القديم والمدخل من ناحية فيوم/بني سويف مع الطريق الدائري القادم من الطريق الزراعي شمالاً إلى الزراعي جنوباً، مضيفًا أن تحسين الطرق ببني سويف هو أحد المحاور الهامة التى تعمل عليها المحافظة بالتوازى مع محاور أخرى لتحسين كافة القطاعات الخدمية والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي.

من جانبه، أشار "فراج"إلى أن أعمال تطوير الميدان،تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لنشاط رصف الطرق هذا العام وتستهدف رصف وإعادة رصف 145 شارعاً وطريقاً وحوائط ساندة باعتماد إجمالي يزيد عن 180 مليون جنيهاً ،بكافة مراكز ومدن المحافظة، موضجا أنه" تنفيذاً لتوجيهات المحافظ واستجابة لمطالب المواطنين" تم إضافة نحو 22 شارعاً إضافياً،ليصل إجمالي المستهدف إلى 167 شارعاً وطريقاً، منوها عن استمرار العمل في العديد من الشوارع والميادين الحيوية مثل طريق السادات ومنزل ومطلع كوبرى الشرق وطريق الصحارة من موقف محي الدين ، بالتوازي مع يتم تنفيذه على مستوى مراكز ومدن المحافظة.