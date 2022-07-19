محافظ بنى سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور محمد سيد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور محي الدين محمد عبد الهادي رئيس قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب ، والدكتور أسامة محمود قرني أستاذ ورئيس قسم الإدارة بكلية التربية ، أحمد مرسي رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات مدير الموارد البشرية بالمحافظة.



حيث انعقدت اللجنة" اليوم الثلاثاء " للنظر في اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف :مدير عام إدارة بني سويف التعليمية ، ومدير عام الإدارة العامة للأملاك ،وذلك في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.







جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



جانب من الإجتماع (4)







