محافظ بنى سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور محمد سيد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور محي الدين محمد عبد الهادي رئيس قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب ، والدكتور أسامة محمود قرني أستاذ ورئيس قسم الإدارة بكلية التربية ، أحمد مرسي رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات مدير الموارد البشرية بالمحافظة.
حيث انعقدت اللجنة" اليوم الثلاثاء " للنظر في اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف :مدير عام إدارة بني سويف التعليمية ، ومدير عام الإدارة العامة للأملاك ،وذلك في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
جانب من الإجتماع (1)
جانب من الإجتماع (2)
جانب من الإجتماع (3)
جانب من الإجتماع (4)
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