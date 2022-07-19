محافظ بنى سويف: تبطين 517.4 كم من الترع بتكلفة مليار و234 مليون جنيه

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الرى، بشأن مستجدات العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وصرح المحافظ "طبقا لتقرير الرى" بأنه تم الانتهاء من تبطين 517.843 كم بتكلفة مليار و233 مليون و663 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه، تخدم 287 ألف و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54 فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليون و384 ألف جنيهاً، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 18 يوليو الجارى.