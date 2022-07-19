اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: تبطين 517.4 كم من الترع بتكلفة مليار و234 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:29 م
محافظ بنى سويف: تبطين 517.4 كم من الترع بتكلفة مليار و234 مليون جنيه تبطين الترع -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الرى، بشأن مستجدات العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

 

وصرح المحافظ "طبقا لتقرير الرى" بأنه تم الانتهاء من تبطين 517.843 كم بتكلفة مليار و233 مليون و663 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه، تخدم 287 ألف و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54 فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليون و384 ألف جنيهاً، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 18 يوليو الجارى.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

تبطين الترع



الموضوعات المتعلقة

"طاقة النواب" توصى الحكومة بتوسيع أعمال تغطية المصارف وتبطين الترع

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:00 م

13 توصية برلمانية للحكومة فى قطاع البيئة.. أبرزها تبطين الترع والتوسع فى تغطية المصارف.. وتطوير المحميات الطبيعية لتحقيق العوائد المطلوبة وتوجيهها للملف البيئى.. ومطالب بالتوسع فى تنشيط السياحة الخضراء

الخميس، 14 يوليه 2022 05:30 ص

تعرف على مشروع تبطين الترع × 13 معلومة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:00 ص

حياة كريمة فى المنيا.. مشروع تأهيل وتبطين الترع يغير وجه المحافظة (فيديو)

الأحد، 10 يوليه 2022 02:19 م

"حياة كريمة" لأهالى الريف فى العيد.. تبطين ترعة الحواصلية بالمنيا

السبت، 09 يوليه 2022 06:57 م

الرى: مشروع تبطين الترع يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر بحلول منتصف 2024

السبت، 09 يوليه 2022 03:00 ص

حياة كريمة فى البلد.. المنيا تواصل العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع.. نسبة التنفيذ وصلت لـ 65% بإجمالى 784 كيلو مترا.. التكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه.. ومزارعون: تأهيل الترع أعاد الشكل الحضارى للقرية.. صور

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة