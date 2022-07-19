محافظ المنيا يوجه مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية لمصابى حادث الصحراوى

وفى نفس السياق انتقلت النيابه العامة لموقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة.



محافظ المنيا ووكيل وزارة الصحة فى موقع الحادث

ومن ناحيته، تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو93 بمركز ملوي، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل اولا باول والتعرف علي الأسباب الأولية للحادث والوقوف علي أعمال نقل المصابين، حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام، حيث توجه المحافظ لمستشفي ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلي أن السيارة التقل كانت متوقفة علي جانبي الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلي محافظة القاهرة.