اليوم السابع
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محافظ المنيا يتفقد موقع حادث مصرع 22 وإصابة 33 بسبب تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:48 ص
محافظ المنيا يتفقد موقع حادث مصرع 22 وإصابة 33 بسبب تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف علي الاسباب الأولية للحادث والوقوف علي أعمال نقل المصابين حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي  ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 22 مواطنا وإصابة 33 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام ، حيث يتوجه المحافظ حاليا إلى مستشفي ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير البيانات الاولية للحادث الي ان السيارة النقل كانت متوقفة علي جانبي الطريق لتغيير الاطار فاصطدم بها من الخلف الاتوبيس  القادم من محافظة سوهاج والمتجه الي محافظة القاهرة.

رحم الله الضحايا وخالص الدعوات للمصابين بالشفاء العاجل ، وجاري متابعة تداعيات الحادث.

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