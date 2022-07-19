محافظ المنوفية يستدعى وكيل وزارة التموين لحل مشاكل المواطنين فورا.. صور

وخلال اللقاء استدعى محافظ المنوفية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل عدد من المواطنين من بينهم مواطنة أرملة من مركز منوف تتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة بها وتلتمس تفعيل البطاقة حتى تتمكن من صرف الخبز والسلع التموينية ، ومواطن آخر صاحب مخبز بناحية كفر طبلوها التابع لمركز تلا يتضرر من الضرر الواقع عليه بسبب أحد مواطني القرية يقوم بتجميع بطاقات تموينية من الأهالي لصرف خبز مدعم من قرية مجاورة .

هذا وقد إستمع المحافظ لمواطن من ناحية الخطاطبة بالسادات تقدم بطلب تقنين علي أرض أملاك دولة ويتضرر من تسعير سعر الفدان له مقارنة بالأراضي المجاورة ، ووجه المحافظ إدارة الأملاك بالديوان العام باتخاذ اللازم وحل شكوي المواطن ، فيما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ اللازم وحل شكوي مواطن من ناحية كفر البتانون بشبين الكوم بشأن استغلال 3 غرف منافع تغطية مصرف كمشيش لتحسين البيئة وإضفاء المظهر الجمالي ومنعاً من التلوث.

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالنزول وعمل معاينة علي الطبيعة واتخاذ الاجراءات العاجلة حيال شكوي مواطن من ناحية رملة الإنجب يتضرر من المواد الكيماوية المنبعثة من إحدى شركات المقاولات المتواجدة بالقرية مما يتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض الصدرية والتنفسية والجلدية ، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع باتخاذ اللازم حيال شكوى مواطن من ناحية الشهيد فكري يتضرر من مسئولي التنظيم وتقاعسهم في رفع الإشغالات المتواجدة بشوارع القرية.