محافظ القليوبية يشرف على إزالة طابقين مخالفين بعقار فى منطقة الفيلات ببنها

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيانها، أنه تم مصادرة مواد البناء المستخدمة، فيما شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، موجهاً بإزالة مخلفات الهدم من أمام العقار المخالف لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة أزالت أعمال الأدوار المخالفة بالعقار لما تمثله من خطورة على سلامة العقار والعقارات المجاورة وللحفاظ على أرواح المواطنين، مشيراً إلى أنه جار استكمال أعمال الإزالة ومراجعة التراخيص الممنوحة للأبراج والعقارات السكنية بالمنطقة.

وأصدر المحافظ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان لرصد ومتابعة حالات التعدي ومخالفات البناء وإزالتها فوراً وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه أن يخالف القانون ويعرض حياة المواطنين للخطر.



إزالة الأدوار المخالفة



جانب من جولة المحافظ



خلال عملية الإزالة