محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل ويوجه باستكمال رفع كفاءته

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة منطقة كورنيش النيل بأحياء الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا وغرب القاهرة ومصر القديمة ودار السلام والمعادى.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة التى رافقه فيها اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية على سرعة استكمال رفع كفاءة منطقة الكورنيش ودهان البردورات وتعويض التالف منها وتقليم الأشجار وزيادة المزروعات ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة.

وفى سياق آخر شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها.