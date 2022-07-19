محافظ الغربية يناقش مع شركات المرافق سرعة إنهاء أعمال رصف الشوارع

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لجميع أعمال المرافق التي تتم بقرى زفتى ونسب التنفيذ لكل مشروع، مطالباً رؤساء الشركات بالتنسيق المستمر وسرعة نهو الأعمال طبقا للجدول الزمني، كما أكد على جهات الولاية بالمتابعة اليومية مع الشركات المنفذة لتقدم نسب الإنجاز طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.

جاء ذلك بحضور رؤساء ومديري شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية للصرف الصحي، شركة الاتصالات، شركة الغاز، شركة الكهرباء وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.