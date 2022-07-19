محافظ الغربية يناقش مع شركات المرافق سرعة إنهاء أعمال رصف الشوارع

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمديري ورؤساء شركات المرافق لوضع آليات للتعاون والتنسيق بين الشركات لضمان انتهائها من أعمالها في الوقت المحدد حتى يتم إنهاء عمليات الرصف بشوارع مركز ومدينة زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لجميع أعمال المرافق التي تتم بقرى زفتى ونسب التنفيذ لكل مشروع، مطالباً رؤساء الشركات بالتنسيق المستمر وسرعة نهو الأعمال طبقا للجدول الزمني، كما أكد على جهات الولاية بالمتابعة اليومية مع الشركات المنفذة لتقدم نسب الإنجاز طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.
جاء ذلك بحضور رؤساء ومديري شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية للصرف الصحي، شركة الاتصالات، شركة الغاز، شركة الكهرباء وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.
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