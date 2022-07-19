محافظ الغربية يفتتح 4 ملاعب خماسية بالسنطة بتكلفة 1.8 مليون جنيه .. صور

بدأت جولة الافتتاحات، بافتتاح الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب شبرا قاص، والذي تم إحلاله وتجديده طبقاً للمواصفات القياسية على مساحة 800 متر وبتكلفة إجماليه 450 ألف جنيه، كما افتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب تطاي والذي تم تطويره لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، وشاهد المحافظ عروضاً للكاراتيه ومدرسة كرة القدم بمركز الشباب مشيداً بما قدمه النشء والشباب من عروض رياضية متميزة.

وفي السياق ذاته قام محافظ الغربية بافتتاح الملعب الخماسي بقرية الجعفرية، والذي تم إحلاله وتطويره بالكامل بتكلفة 450 ألف جنيه واختتمت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي بقرية ميت يزيد على مساحة 800 متر، كما تخلل افتتاح المركزين عروضاً رياضية قدمها اللاعبون واللاعبات في لعبتي كرة القدم والكاراتيه.

وأشار رحمي إلى أن الدولة تهدف إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية وخدمة مجتمعية، من خلال تطوير البنية التحتية الإنشائية للملاعب والمباني وتكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة بها، حيث تشهد تلك الفترة طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية لملف الشباب والرياضة.

وخلال الافتتاحات وجه أهالي القرى شكرهم لمحافظ الغربية لجهوده المبذولة ودفع العمل وتذليل كافة العقبات في المشروعات غير المسبوقة والتي يتم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الحالية.