محافظ السويس: حريصون على تطوير القطاع الطبى ودعم المستشفيات

فريق المحافظات

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن المحافظة حريصة على تطوير القطاع الطبى ودعم المستشفيات العامة، لتواكب المستشفيات الجديدة الجارى إقامتها بالمحافظة.

وأشار محافظ السويس، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه وافق فى وقت سابق على دعم أقسام الطوارئ بمستشفى السويس العام بمبلغ 5 ملايين جنيه، وجارى بحث متطلبات المستشفيات العامة لتوفيرها.

وأضاف أن السويس ستكون بنهاية العام الجارى الأفضل من بين محافظات القناة وسيناء من حيث الخدمة الطبية مع الانتهاء من إقامة المجمع الطبى الجديد بمدينة المميز التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل والمستشفي الجامعي التابع لكلية الطب بجامعة السويس.

وقال إن المجمع الطبي الجديد سيكون أكبر صرح طبي بإقليم القناة وسيناء، حيث يُقام على مساحة 47 ألف متر مربع ويتكون من 9 مبانى هم المبنى الرئيسي ومبنى العيادات ومبنى سكن الأطباء ومبنى سكن التمريض و 5 مبانى خدمية.

وأوضح أنه سيضم كل الأقسام الطبية الباطنة، الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، العظام، جراحة المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي والتأهيل، الكلى، جراحة المسالك، الحروق، الجلدية، جراحة التجميل، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، جراحة الوجة والفكين، الرعاية المركزة، النفسية والعصبية، حضانات المبتسرين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، القلب القسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية، جراحة الصدر.

وأشار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إلى أنه وجه بضرورة العمل على تدريب الأطباء والتمريض بشكل مستمر ومواكبة تطورات الطب الحديث.