محافظ الإسكندرية: غلق شاطئ النخيل حفاظا على الأرواح

وخلال الجولة، أكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بقرية النخيل. وأشار إلى أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي، وعلى الفور تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى، حيث تم تكثيف الحملات المركزية ورفع أكثر من 2600 طن قمامة خلال أسبوعين.

وكلف المحافظ رئيس حي العجمي بتكثيف الحملات اليومية بقرية النخيل وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أننا مستمرين في أعمال تحسين الخدمات في القرية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية من شركة نهضة مصر والرصد البيئي والمتابعة الميدانية.

وفي الإطار ذاته، أكد المحافظ على استمرار غلق شاطىء النخيل، مشيرا إلى أن الشاطىء ذات خطورة عالية، وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنيين،وأكد على المواطنين بعدم النزول إلى شاطىء النخيل حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

جاء ذلك بحضور السيد موسى، رئيس حى العجمى، واللواء أحمد حبيب المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد مدير عام الادارة العامة للمتابعة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، وجميع الجهات المعنية.