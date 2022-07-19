محافظ أسيوط يلتقى مديرة المدرسة المصرية اليابانية ويعلن دعمه للأنشطة.. صور

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أميمة توفيق مديرة المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد معلناً دعمه لانشطة المدرسة الصفية واللاصفية فضلاً عن الاجراءات التحفيزية لتشجيع أولياء الامور على الحاق أبنائهم بها.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – مراحل واجراءات القبول بالمدرسة المصرية اليابانية والاهتمام الذي توليه الدولة بها وفقًا لنظم التدريس المصرية اليابانية والتي تهدف لتخريج جيل جديد من الشباب قادر على تنفيذ برامج التنمية وتنمية روح الابداع والابتكار لدى الطلاب.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لانشطة المدرسة والعملية التعليمية بها مشيراً الى زياراته المتكررة للمدرسة ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمختلف مدارس المحافظة ومتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها مشيدًا بمستوى الدراسة والأداء بالمدرسة المصرية اليابانية وبجميع العاملين بها وأنشطتهم المتميزة خلال العام الدراسي والذين تم تكريمهم خلال زيارته الاخيرة للمدرسة تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية غرس وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا وإبراز دور قواتنا المسلحة في حماية بلدنا فضلاً عن تكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة فضلًا عن تكثيف ندوات التوعية للطلاب والعاملين بالمدرسة مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودخولها الخدمة التعليمية للمساهمة في خفض كثافات الفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية كما يجري إنشاء العديد من مجمعات المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة في مرحلة رياض الأطفال حيث تم إنشاء مجمعين للمدارس الرسمية لغات " مدرسة التجاريين الرسمية و30 يونيو الرسمية " بمدينة أسيوط والتي يبدأ العمل بهما العام الحالى للنزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال واستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين للمدارس.

وأوضحت مديرة المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة أن انشاء المدرسة المصرية اليابانية يأتي ضمن اتفاقية (الشراكة المصرية اليابانية للتعليم) والتي تتضمن جوهر أسلوب التعليم الياباني والادارة المدرسية في مصر بناء علي الخبرة اليابانية والتي تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعليم جيدة منوهة أن المدارس اليابانية تقدم نفس المنهج المصري فى التعليم ولكن تطبق الأنشطة اليابانية التي تهتم بتعليم النظام وإدارة الحوار داخل الفصل التعليمي وحلول المشكلات والمشاركة في كافة الأنشطة المقررة بالمدرسة.