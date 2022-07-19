محافظ أسوان وسفيرة سويسرا يفتتحان مشروعا لتحسين مياه الشرب.. صور

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وسفيرة دولة سويسرا بمصر إيفون باومان مشروع تحسين مياه الشرب لخدمة 65 ألف نسمة بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب، مع استكمال باقى شبكات ووصلات منطقة الناصرية بتكلفة إجمالية 100.5مليون جنيه والذى يضم محطة رفع المياه بتصريف 800 م3/ ساعة وبتكلفة 17 مليون جنيه.
وأيضاً الخزان الأرضى بطاقة استيعابية 5 آلاف م3 ، وبتكلفة 16.8 مليون جنيه ، بجانب الخطوط الناقلة بأطوال 5.5 كم وبتكلفة 26.2 مليون جنيه ، علاوة على الشبكات الداخلية بأطوال 38 كم ، والتى تضم 4500 وصلة منزلية بتكلفة 35 مليون جنيه.
وقد شهد فاعليات افتتاح المشروع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، وميخال هرارى نائب مدير مكتب التعاون الدولى السويسرى ، بجانب أحمد شعبان نائب المحافظ، بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان والمحافظة والوكالة السويسرية للتنمية ، وعلى هامش إفتتاح هذا المشروع الذي يأتى ضمن المرحلة الأولى لبرنامج " إدارة مياه الشرب بصعيد مصر " الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية حيث تم تنفيذه خلال الفترة من 2018 إلى 2022 .
وأشاد اللواء أشرف عطية بهذا المشروع الحيوى والذي سيلبى إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضي على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة في ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، مشيداً بالتعاون البناء والمثمر من الجانب السويسري في توجيه منح الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمشروعات هادفة َتنموية تحقق التنمية المستدامة ، كما أن المشروع سيتم تشغيله بتكنولوجيا حديثة ومتقدمة، فضلاً عن تنفيذ مكوني الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة ، وقد أعربت السفيرة السويسرية عن أنها سعيده اليوم برؤية نتائج المشروع الخاص بمياه الشرب الممول من قبل سويسرا من محطة الرفع والخزانات ، وسعيدة لأن المشروع سيقوم بتوفير مياه شرب لأكثر من 65 ألف من سكان خور عواضه؟
والجدير بالذكر بأن هذا المشروع المتكامل يهدف لتحسين خدمة مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان بدءاً من تنفيذ مشروع " الوصول المتكافئ للمياه بجودة وكفاءة عالية " بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة ، ثم هذا المشروع لخدمة أهالى مناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب ، كما أنه بالتوازى مع تنفيذ مكون البنية التحتية للمشروع السويسري تم تنفيذ مكون الحوكمة وتأهيل قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب تنفيذ العديد من قوافل التوعية ومحلات طرق الأبواب لرفع درجة الوعى لدي المواطنين وتفعيل مشاركتهم ودورهم في التعامل والحفاظ على استمرارية التشغيل والأستدامة من خلال تنفيذ حزمة أنشطة وفعاليات عديدة .
افتتاح مشروع تحسين مياه الشرب
محافظ أسوان وسفيرة دولة سويسرا بمصر يستمعان لشرح عن المشروع
محافظ أسوان وسفيرة دولة سويسرا بمصر
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