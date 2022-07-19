محافظ أسوان وسفيرة سويسرا يفتتحان مشروعا لتحسين مياه الشرب.. صور

أسوان - صلاح المسن

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وسفيرة دولة سويسرا بمصر إيفون باومان مشروع تحسين مياه الشرب لخدمة 65 ألف نسمة بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب، مع استكمال باقى شبكات ووصلات منطقة الناصرية بتكلفة إجمالية 100.5مليون جنيه والذى يضم محطة رفع المياه بتصريف 800 م3/ ساعة وبتكلفة 17 مليون جنيه.

وأيضاً الخزان الأرضى بطاقة استيعابية 5 آلاف م3 ، وبتكلفة 16.8 مليون جنيه ، بجانب الخطوط الناقلة بأطوال 5.5 كم وبتكلفة 26.2 مليون جنيه ، علاوة على الشبكات الداخلية بأطوال 38 كم ، والتى تضم 4500 وصلة منزلية بتكلفة 35 مليون جنيه.

وقد شهد فاعليات افتتاح المشروع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، وميخال هرارى نائب مدير مكتب التعاون الدولى السويسرى ، بجانب أحمد شعبان نائب المحافظ، بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان والمحافظة والوكالة السويسرية للتنمية ، وعلى هامش إفتتاح هذا المشروع الذي يأتى ضمن المرحلة الأولى لبرنامج " إدارة مياه الشرب بصعيد مصر " الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية حيث تم تنفيذه خلال الفترة من 2018 إلى 2022 .