محافظة القاهرة: إتاحة دراجات وسط البلد للجمهور بداية من الشهر المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة أن موعد التشغيل الرسمى لمشروع درجات القاهرة " كايرو بايك " سيكون بداية الشهر المقبل، حيث أكدت الشركة المشغلة للمشروع، أن من الأن حتى يوم 1 أغسطس، بداية الشهر المقبل سيكون التشغيل تجريبى يشمل تعريف المارة بطريقة الاستفادة من المشروع.

وقال محمد سعيد احد المسئولين عن التشغيل، إنه حتى بداية أغسطس القادم لن يتم ركوب الدراجات، وسيتم إتاحتها مع بدء التشغيل الرسمى، كما سيتم الإعداد للتشغيل من خلال العمل على إتاحة كروت الاشتراكات ونظام الحجز عن طريق الموبايل.

وبدأت محافظة القاهرة فى إقامة 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين التحرير ومحمد فريد وعبد المنعم رياض وشارعى الفلكى وعبد الخالق ثروت استعدادًا لبدء التشغيل التجريبى ضمن الاجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا المشروع الذى تتفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ (COP27) حيث تسعى محافظة القاهرة إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة ، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة ، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة .